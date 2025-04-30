Manisa’da Uyuşturucu Operasyonunda Binden Fazla Hap Ele Geçirildi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde sattığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.

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Manisa’da Uyuşturucu Operasyonunda Binden Fazla Hap Ele Geçirildi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında uyuşturucu madde sattığı yönünde istihbari bilgi bulunan iki şüpheli yakalandı. Şahısların üzerlerinde yapılan kaba aramada 1.265 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 30 Nisan 2025 tarihinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Şehzadeler ilçesinde durdurulan iki şüpheli şahsın üst aramasında çok sayıda uyuşturucu hap bulundu. Ele geçirilen maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan iki şahıs, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: AA

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