Sivas'ta Beklenen Ekim Başladı, Tam 3 Bin 500 Dönüm Alanda Yapıldı! Rekor Hasat Ekim Ayında Olacak

Hafik ilçesine bağlı Göydün köyü sınırlarında yaklaşık 3 bin 500 dönüm arazide pancar ekimi yapan üreticiler, 2025 yılı hasadı için çalışmalarına hız verdi. Bölgenin önemli pancar üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken çiftçiler, verimli bir sezon beklentisini dile getirdi.

SİVAS, BEŞ ŞEHRE ÜRÜN GÖNDERİYOR

Çiftçi Nihat Kaya, şeker pancarı üretiminde Sivas’ın stratejik önem taşıdığını belirterek, “Şeker pancarı anlamında ilimiz toplamda beş farklı ilin şeker fabrikasına ürün gönderiyor. Ürettiğimiz pancarın şeker oranı yüksek, lezzeti de tatlıdır. Verim açısından da rekorlar kırıyoruz” ifadelerini kullandı.

HASAT EKİM AYINDA GERÇEKLEŞECEK

Nisan ayı sonunda toprakla buluşan şeker pancarlarının, ekim ayının ortalarında hasat edilmesi planlanıyor. Kaya, “Bütün çiftçilerimize bereketli ve kazançlı bir sezon diliyorum” diyerek temennilerini paylaştı.

Kaynak: İHA