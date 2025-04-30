İSKİ Müdürü Şafak Başa’nın Sağlık Durumuyla İlgili Kritik Açıklama! Açık Kalp Ameliyatı Olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonların ikinci dalgasında gözaltına alınan ve 4 günlük sürecin ardından hakkında ev hapsi verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı.

AÇIK KALP AMELİYATI OLACAK

Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Başa’nın sağlık kontrolleri devam ederken, stres ve gözaltı koşulları nedeniyle kalbinin olumsuz etkilendiği belirtildi. Daha önce de bypas ameliyatı olan Başa’nın açık kalp ameliyatı olacağı açıklandı.

Gerçek Gündem’in edindiği bilgilere göre Başa’nın daha geçmiş yıllarda da bypas ameliyatı olduğu ancak başarısız geçtiği belirtildi. Başa’nın 20 gün içerisinde olması beklenen bypas ameliyatının olumsuz gözaltı koşulları nedeniyle erkene çekildiği ve önümüzdeki günlerde açık kalp ameliyatı olacağı bildirildi.

KALBİ OLUMSUZ ETKİLENDİ

Şafak Başa’nın avukatı Kerem Donat sürece ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Kendisi hâlâ hastanede. Kalbindeki tekleme nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Gözaltı koşullarından olumsuz etkilendi. Gözaltı süresi boyunca sandviçle beslendi. Çünkü zehirlenmeler yaşanmasın diye dışarıdan yiyecek sokulmasına izin verilmiyor. Ayrıca soğuk hava ve rutubetli koşullar da olumsuz etki yarattı. Tüm bu olumsuz koşullar ve stres nedeniyle kalbi etkilendi. Şu anda bilinci açık, durumu iyi. Ancak koroner by-pas olacak. Kendisi daha önce de başarısız bir by-pas ameliyatı geçirmişti. 20 gün kadar sonra tekrar by-pas olacaktı. Şimdi bu süreç erkene çekildi. Doktorunun belirleyeceği tarihe göre önümüzdeki günlerde açık kalp ameliyatı olacak.”

ANNESİ KANSER HASTASI

Başa’nın ailenin duruma ilişkin de bilgi veren Donat “Ailesinin durumu iyi. Ancak bu süreç çok ağırlarına gitti. Kendileri de yıllardır devlet kademelerinde çalışmış kişiler. Üzerlerine kayıtlı arabaları olmayan kişiler. Üzüldüler ve manevi olarak yıprandılar. Şafak beyin annesi de kanser tedavisi görüyor. Bu süreç onları manevi olarak yıprattı” açıklamasında bulundu.