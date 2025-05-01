Manavgat’ta Apartman Dairesinde Yangın

Antalya’nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1089 Sokak No: 6 adresinde bulunan bir apartman dairesinde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, itfaiyenin yangına kolaylıkla ulaşabilmesi için apartman çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını diğer dairelere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıktığı dairede inşaat işçilerinin kaldığı öğrenildi. İlk incelemelere göre, yangının işçilerin yemek yapmak için ocağı yaktığı sırada gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Yangının başlamasıyla dairede bulunan işçinin hemen evi terk ettiği bildirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA