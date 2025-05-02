Ankaralı Ustadan Bir Azim Hikayesi! Her Detayı El Emeğiyle Yapıyor... Seri Üretime Geçti

Ankara’nın Akyurt ilçesinde yaşayan emekli oto-elektrik ustası Yusuf Güney, patronunun önerisi ve eşinin desteğiyle go-kart üretimine başladı. Kendi tasarladığı 3 go-kart ile dikkat çeken Güney, büro koltuklarından şaselerine kadar her detayı el emeğiyle üretiyor ve elektrikli model için uygun motor arayışında.

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Ankaralı Ustadan Bir Azim Hikayesi! Her Detayı El Emeğiyle Yapıyor... Seri Üretime Geçti

Ankara’nın Akyurt ilçesinde yaşayan oto-elektrik ustası Yusuf Güney, emeklilik sonrası go-kart üretimiyle adından söz ettiriyor. Çalıştığı şirkette 15 yıl tamirat işlerinden sorumlu olan Güney, patronunun “Go-kart yapar mısın?” önerisi ve eşinin talebiyle bu işe girişti. Bugüne kadar 3 go-kart üreten Güney, araçların ana şaselerini ve hareketli parçalarını kendi tasarlayıp kaynak işçiliğiyle hayata geçirdi. İnternetten ilham aldığını belirten Güney, “Herhangi bir makineden kopya çekmedim. İlk go-kartı ince demirlerle yaptım, randıman verince hurdaya ayırıp daha iyisini ürettim” dedi.

Ankaralı Ustadan Bir Azim Hikayesi! Her Detayı El Emeğiyle Yapıyor... Seri Üretime Geçti - Resim : 1

BÜRO KOLTUKLARINI KULLANIYOR

Güney, go-kartlarda yaratıcı çözümlerle fark yaratıyor. Büro koltuklarını koltuk olarak kullanan usta, “Piyasada bizim gibi yapan yok. İki çıkma çapa motoru, bir su motoru ve bir sıfır motor kullandım. Yedek parçalar hariç her şey bana ait” diye konuştu. Elektrikli go-kart üretmeyi planladığını ancak Türkiye’de uygun motor bulamadığını ifade eden Güney, “Yurt dışındaki motorlar elimize geçse daha iyi olur. Ostim’den malzeme alıyorum, başka yerde yok” dedi.

Ankaralı Ustadan Bir Azim Hikayesi! Her Detayı El Emeğiyle Yapıyor... Seri Üretime Geçti - Resim : 2

ELEKTRİKLİ MODEL İÇİN DESTEK BEKLİYOR

Go-kartların şu an 40-45 km/s hız yaptığını belirten Güney, vites olmaması nedeniyle güç kaybı yaşandığını, gelecekte şanzıman ekleyerek performansı artırmayı hedeflediğini söyledi. “Şanzıman koyarsam dik bayırları da çıkar. Elimde dişliler ve şanzıman var. Malzeme hazır olursa bir haftada bitiriyorum” diyen Güney, elektrikli model için motor desteği bekliyor. Patronlarının maddi desteğiyle projelerini geliştiren Güney, “Beğenmeyen olmadı. Amacım daha iyi örneklerle kıyaslayıp eksikleri gidererek seviye atlamak” diyerek hedeflerini paylaştı.

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Kaynak: İHA

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