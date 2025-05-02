Ne Grip Ne de Zatürre, Bahar Geldi Vakalar Pik Yaptı...Her Yaştan İnsan Risk Altında

Hava sıcaklıklarının yeniden yükselmesi ve ani değişen hava şartları alerji vakalarını yeniden tetikledi.

Göz alerjisinin bahar aylarında görülme oranının arttığına dikkat çeken Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Nil, şöyle uyardı: Özellikle polenlerin havaya karıştığı ilkbahar ve yaz aylarında göz alerjisi vakalarında belirgin bir artış gözlenir. Rüzgarlı havalar ve sabah erken saatler, polenlerin yoğun olduğu zaman dilimleridir. Göz alerjisinin en belirgin semptomları arasında gözlerde yoğun kaşıntı, sulanma, kızarıklık ve yanma hissi yer alır. Bunun yanında ışığa karşı hassasiyet, göz kapağında şişlik ve ipliksi akıntı da görülebilir.

'EN SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLARINDAN'

‘Göz alerjisi, gözün dış yüzeyini örten konjonktiva isimli zarın, çeşitli çevresel maddelere karşı geliştirdiği aşırı duyarlılık tepkisidir’ diyen Nil ‘Bu durum bağışıklık sisteminin polen, toz, hayvan tüyü gibi zararsız maddeleri tehdit olarak algılamasıyla ortaya çıkar. Alerjik konjonktivit olarak da bilinen bu rahatsızlık, en sık karşılaşılan göz hastalıklarından biridir’ dedi.

Göz alerjisinin nedenlerini de açıklayan Nil, şöyle devam etti: Göz alerjisi, bağışıklık sisteminin çevredeki bazı maddelere aşırı tepki göstermesi sonucu meydana gelir. Bu tepkiler sırasında histamin gibi kimyasallar salgılanarak gözde kaşıntı, kızarıklık ve sulanma gibi belirtilere yol açar.

Uzm. Dr. Nil, en yaygın tetikleyici unsurları ise şöyle sıraladı: Polen, ev tozu akarları, hayvan tüyü ve deri döküntüleri, küf mantarları, parfümler, makyaj ürünleri,

Nil, genellikle zararsız bir durum olan göz alerjisinin, bazı durumlarda daha ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini vurgu yaptı.

Kaynak: İHA