Düğünde Akılalmaz Vurgun! Pastasını Yedi, Eğlendi, Takıları Çaldı

Adana'da bir şahıs, birkaç gün arayla iki farklı düğün salonunda hırsızlık yaptı. Davetliymiş gibi girdiği düğünlerde pasta yiyen ve davetlilere samimi davranan şüpheli, 100 bin TL'lik nakit takıyı çaldı. Şüpheli, düğün kameralarına yakalanınca tutuklanırken, Emniyet'teki ifadesinde "Baktım düğün var, içeri girdim, pasta yedim, sonra takı töreninde paraları görünce dayanamadım çaldım" dedi.

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Son dönemde artan hırsızlık vakaları sık sık gündeme gelirken, bu kez çok ilginç bir olay Adana'da bir düğünde yaşandı. Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kozan Caddesi'nde yer alan iki farklı düğün salonunda, şüpheli S.E., önce L.B. ve İ.S.B. çiftinin düğününe katıldı. Takı töreni sırasında davetlilere "Siz zahmet etmeyin, ben zarfı atarım" diyerek içerisinde para dolu olan zarfı aldı. Ancak takı kutusunun içerisine boş zarf attı. Şahıs, bu yöntemle yaklaşık 60 bin lira çaldı.

Birkaç gün sonra da benzer yöntemle A.Ü. ve S.Ü. çiftinin düğününe giden şüpheli, damat ve geline su ikram edip çevresindekilere de samimi tavırlarla yaklaştı. Şüpheli S.E., daha sonra "Para sayma bahanesiyle" takı kutusundaki paraları alıp saydı. Şüpheli, saydıktan bir süre sonra paraları kimsenin dikkatini çekmeden ceplerine koyup salondan çıktı. Her iki düğünün video çekimlerine de yansıyan olayın görüntülerinde, S.E.'nin rahat tavırlarla kutuya yaklaşıp paraları aldığı anlar kaydedildi.

Düğünde Akılalmaz Vurgun! Pastasını Yedi, Eğlendi, Takıları Çaldı - Resim : 1

'PARALARI GÖRÜNCE DAYANAMADIM'

Düğün sonrası yapılan sayımlarda anlaşılan eksiklikler üzerine çiftler polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yüz tanıma sistemiyle şüphelinin kimliğini tespit ederken, şahıs evine yapılan operasyonda yakalandı. Emniyete götürülen S.E. ifadesinde, "Baktım düğün var, içeri girdim, pasta yedim, sonra takı töreninde paraları görünce dayanamadım çaldım. 6 bin TL ve 200 dolar aldım" dedi. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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