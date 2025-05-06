Barınaktaki Köpek Öldürüldü, Hayvanseverler Tepki Gösterdi

Zonguldak'ta bir köpeğin 'uyutulmasının' ardından hayvanseverlerden tepki geldi. Uyutulan köpeğin İstanbul’da bir hayvansever tarafından sahiplenildiği ifade edilirken, "Bu hakkı kendinde nasıl görüyorsun, nasıl utanmaz bir adamsın ölüm fermanı çıkartıyorsun" açıklaması yapıldı.

Barınaktaki Köpek Öldürüldü, Hayvanseverler Tepki Gösterdi

Zonguldak’ta belediye barınağında bir köpek saldırgan olduğu iddiasıyla uyutuldu. Köpeğin öldürüldüğünün haberini halan hayvanseverler, eylem yaparak tepki gösterdi.

Zonguldak Belediyesi’ne bağlı hayvan barınağında bulunan 1 köpeğin 1 ay içinde 2 barınak personelini ısırdığı iddia edildi. Köpeğin saldırgan olduğu iddiasıyla uyutulmasının ardından hayvanseverler tepki gösterdi.

Hayvanseverler adına basın açıklaması yapan Duygu Şahin, uyutulan köpeğin İstanbul’da bir hayvansever tarafından sahiplenildiğini ifade ederek, "Belediyemizin Veteriner İşleri Müdür Rıza Akçay, bizim baktığımız hayvanı hangi hakla öldürürsün? O hayvanın bir kere başını okşamışlığın, önüne bir kap mama koymuşluğun, o hayvanı kısırlaştırmışlığın, o hayvanı bir kere sevmişliğin var mı? Bu hakkı kendinde nasıl görüyorsun, nasıl utanmaz bir adamsın ölüm fermanı çıkartıyorsun. Sen Allah’tan büyük müsün? Yeter diyoruz. Buradaki hayvanların çoğuna hayvan severler mama getiriyor, tedavileri için ilaç desteğinde bulunuyor” dedi.

Kaynak: DHA

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