Ekrem İmamoğlu’nun Diplomasında Flaş Gelişme! Avukatı Ayrıntıyı Açıkladı

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının YÖK veri tabanından silindiği ortaya çıkmıştı. İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, “Lisans diplomasını silenler, yüksek lisans mezuniyetini silmeyi unutmuş!” dedi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Ekrem İmamoğlu’nun Diplomasında Flaş Gelişme! Avukatı Ayrıntıyı Açıkladı

İstanbul Üniversitesi, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasını, yatay geçiş sürecinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle iptal ettikten sonra, söz konusu diplomaya ilişkin bilgileri üniversitenin dijital veri tabanından sildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, söz konusu haberin doğru olduğunu belirtti. Pehlivan, bu işlemin hukuki bir dayanağı olmadığını ve sürecin ciddi bir şekilde yürütülmediğini vurguladı. Ayrıca İmamoğlu'nun yalnızca lisans diplomasının sistemden çıkarıldığını, yüksek lisans mezuniyet bilgisinin ise hâlâ sistemde yer aldığını ifade etti.

Ekrem İmamoğlu’nun Diplomasında Flaş Gelişme! Avukatı Ayrıntıyı Açıkladı - Resim : 1

'TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

“Benim için Sayın İmamoğlu hakkındaki soruşturmalar sadece hukuki bir dosya değil; tarihe düşülen nottur. Çünkü korku ikliminde avukatlık, bir tercih değil, bir sorumluluktur. Ve biz bu sorumluluğu, “savunma susmaz” diyerek taşıyoruz. Taşımaya devam edeceğiz!”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Üniversitesi, 18 Mart 2025 Salı günü Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasını geçersiz sayan bir karar aldı. Kararın temelinde, yatay geçiş işleminin usule uygun yapılmadığı iddiası yer alıyor. İptale ilişkin hazırlanan komisyon raporunda imzası bulunan akademisyenlerden Doç. Dr. Yasin Çetin’in aynı zamanda TÜGVA’da eğitmenlik yaptığı bilgisi ortaya çıkmıştı.

İmamoğlu’nun avukatları, 6 Mayıs 2025 Salı günü söz konusu iptal kararının yürürlükten kaldırılması için yargı yoluna başvurdu.

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