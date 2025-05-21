Kaşar Peyniri Satan İşletmede Mide Bulandıran Skandal! Tam 5 Ton Hepsi İmha Edildi… Sahtekarlıkta Ün Yapmışlar
Sakarya’da bir işletmede son kullanma tarihi geçmiş kaşar peynirlerinin eritilip yeniden işlenerek satıldığı ortaya çıktı. Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 5 ton sahte kaşar peynirine el konulurken, işletmeye 210 bin 622 TL idari para cezası kesildi. İşletmede daha önce de peynirin içinden eldiven çıktığı öğrenildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın skandallar listesi uzadıkça uzarken, Sakarya’da ortaya çıkan skandal mide bulandırdı. Sakarya’nın Pamukova ilçesi Teşvikiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede usulsüz üretim yapıldığı ihbarını alan ekipler harekete geçti.
Peynir üretimi yapılan işletmede malzeme giriş- çıkışlarının genellikle gece saatlerinde yapıldığı, camlarının içeriden karartıldığı, araçların çevreden görünmemesi için yakın alanlara park edildiği tespit edildi.
TARİHİ GEÇMİŞ KAŞARLARI ERİTMİŞ
Yapılan incelemelerde, işletme sahibinin peynir üretiminde süt kullanmadığı, piyasadan tarihi geçmiş veya geçmek üzere olan kaşar peynirlerini toplayarak yeniden işlediği ortaya çıktı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 5 ton sahte kaşar peyniri ele geçirildi.
210 BİN LİRALIK CEZA
Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, onaysız faaliyet gösteren işletmeye 210 bin 622 TL idari para cezası uygularken, şüpheli işletmecinin daha önce de benzer suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi. Ele geçirilen peynirlere ise imha edilmek üzere el konuldu.
İÇİNDEN ELDİVEN ÇIKMIŞ
Öte yandan 2025 yılı mart ayında Alo Gıda (174) hattına yapılan bir ihbarda, bir şarküteriden alınan kaşar peynirinin içinden eldiven çıktığı ve yapılan analiz sonucunda söz konusu peynirin aynı şüpheli tarafından üretildiği belirlendi.
Kaynak: DHA