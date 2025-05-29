Valilikten Kritik Uyarı! Ankara’da Gök Gürültülü Sağanak Alarmı

Ankara Valiliği, bugün kentte etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarılarda bulundu.

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Valilikten Kritik Uyarı! Ankara’da Gök Gürültülü Sağanak Alarmı

Ankara Valiliği, bugün kentte etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarılarda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün akşam saatlerine kadar Ankara'nın güney ve doğusunda gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Gök gürültülü sağanağın saat 13.00 ile 19.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Ankara Meteoroloji
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