Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Flaş Açıklamalar: Yeni Anayasa Çalışmaları İçin Tarih Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü flaş açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa çalışmaları için "11 arkadaşımızı görevlendirdim. Bayram sonrası bu çalışmaları başlatacaklar" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Flaş Açıklamalar: Yeni Anayasa Çalışmaları İçin Tarih Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevcut anayasanın 1980 askeri darbesi sonrası döneme ait olduğunu, yeni bir anayasa hazırlanması için 10 hukukçudan oluşan bir ekip görevlendirdiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü için gittiği Azerbaycan'dan Türkiye'ye döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yeni anayasa çalışmaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramdan sonrasını işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Görevlendirdiğimiz ekip inşallah çok titiz bir çalışma yapacak. Şu an itibarıyla siyasi çıkarların ötesinde, ülkemizi Türkiye Yüzyılına taşıyacak uzun soluklu bir anayasayı ülkemize kazandırmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili de 11 arkadaşımızı görevlendirdim. Bayram sonrası inşallah bu çalışmaları başlatacaklar."

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Kaynak: Haber Merkezi

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