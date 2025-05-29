Kamu Personel Danışma Kurulu'nun 2025'te Hiç Toplanmamasına Tepki

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper, Öğretici Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Öğretici, Kurulun gündemli olarak toplanması ve memurların temel sorunlarına acil çözüme yönelik kararlar alınması gerektiğine dikkat çekti.

Öğretici yaptığı basın açıklamasında, 4688 sayılı Yasanın 21. maddesi Kamu Personel Danışma Kurulunun her yıl Mart ve Kasım aylarında toplanmasını öngördüğünü hatırlatarak, “Hal böyle iken 2025 yılı içerisinde Kurul hiç toplanmamıştır. Toplu sözleşme öncesi haziran ayında KPDK memurların acil çözüm bekleyen sorunları ile ilgili toplanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Kurulun acil çözüm bekleyen sorunları temele alması gerektiğini belirten Öğretici, “Kurul, tüm konfederasyonların katılımı ile gündemdeki acil konulara ilişkin kararlar almadan dağılmamalıdır” dedi.