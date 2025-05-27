Maaşlara Refah Payı Zammı Geliyor mu? Memurdan Emekliye, İşçiden Asgari Ücretliye Zamlı Maaşlar Tek Tek Hesaplandı
2025 yılına girilirken, yüksek enflasyon karşısında alım gücü düşen emekli, memur ve işçi maaşlarına yönelik "refah payı" beklentisi kamuoyunun en sıcak gündem maddesi olmaya devam ediyor. Sendikaların yüzde 10 refah payı talebi, milyonlarca çalışanın ve emeklinin gözünü Temmuz ayına çevirdi. Peki, olası bir refah payı zammı, kimin maaşını ne kadar artıracak?
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verileri, beklentileri daha da güçlendirdi. Nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3 artarken, yıllık bazda artış yüzde 37,86 olarak kaydedildi. Üretici fiyatlarındaki yükseliş de (yıllık yüzde 28,55) tüketici fiyatlarına yansıma potansiyelini artırıyor. Bu veriler, maaşların enflasyon karşısında yetersiz kaldığı yönündeki sendika tezini destekliyor.
SENDİKALAR SAHADA: YÜZDE 10 REFAH PAYI TALEBİ
Memur ve emekli sendikaları, maaşlara yapılacak zamların sadece enflasyon farkını karşılamakla kalmayıp, alım gücünü artıracak ilave refah payını da içermesi gerektiğini savunuyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2025'in ilk altı ayında yüzde 15 zam ve ek olarak yüzde 10 refah payı talep ettiklerini duyurdu. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise enflasyon farkının zam olarak gösterilemeyeceğini ve refah payının kalıcı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.
YÜZDE 10 REFAH PAYI ZAMMI MAAŞLARA NASIL YANSIR?
Eğer Temmuz ayında refah payı uygulaması, sendikaların talebi doğrultusunda yüzde 10 olarak belirlenirse, maaşlar şu şekilde değişebilir:
Memur: Mevcut maaşı 32.860 TL olan bir memurun maaşına 3.286 TL refah payı zammı eklenecek ve maaşı yaklaşık 36.146 TL'ye yükselecek.
Memur Emeklisi: Mevcut maaşı 14.740 TL olan memur emeklisinin maaşına 1.474 TL refah payı zammı eklenecek ve maaşı yaklaşık 16.214 TL'ye yükselecek.
SSK/Bağ-Kur Emeklisi: Mevcut maaşı 10.000 TL olan SSK/Bağ-Kur emeklisinin maaşına 1.000 TL refah payı zammı eklenecek ve maaşı yaklaşık 11.000 TL'ye ulaşacak.
Asgari Ücretli İşçi (brüt): Mevcut brüt asgari ücreti 17.002 TL olan bir işçinin brüt maaşına 1.700 TL refah payı eklenecek ve brüt maaşı yaklaşık 18.702 TL olacak.
HÜKÜMETTEN TEMKİNLİ YAKLAŞIM VE BEKLENTİLER
Hükümet cephesinden ise refah payı konusunda henüz somut bir adım gelmezken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz en düşük emekli maaşına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıldığını ifade etti.
2025 Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapılmıştı. Bu artış, yüzde 6 toplu sözleşme zammı ve yüzde 5,54’lük enflasyon farkından oluşmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek.
Refah payı uygulamasının hangi kesimleri kapsayacağı da merak konusu. Genellikle toplu sözleşme kapsamındaki memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı üstüne ekstra artış olarak verilebilen refah payı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için siyasi bir kararla mümkün olabiliyor. Asgari ücretle çalışan işçiler için ise refah payı, ancak asgari ücret ara zammı şeklinde Çalışma Bakanlığı ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla hayata geçirilebiliyor.
Refah payı uygulamasına ilişkin kararların Temmuz ayında netleşmesi bekleniyor. Bu dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapacağı çalışmalar sonucunda refah payı uygulamasının olup olmayacağı ve tam oranı belli olacak. Milyonlarca vatandaş, bu kritik kararı heyecanla bekliyor.