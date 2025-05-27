Maaşlara Refah Payı Zammı Geliyor mu? Memurdan Emekliye, İşçiden Asgari Ücretliye Zamlı Maaşlar Tek Tek Hesaplandı

Refah payı uygulamasının hangi kesimleri kapsayacağı da merak konusu. Genellikle toplu sözleşme kapsamındaki memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı üstüne ekstra artış olarak verilebilen refah payı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için siyasi bir kararla mümkün olabiliyor. Asgari ücretle çalışan işçiler için ise refah payı, ancak asgari ücret ara zammı şeklinde Çalışma Bakanlığı ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla hayata geçirilebiliyor.

Refah payı uygulamasına ilişkin kararların Temmuz ayında netleşmesi bekleniyor. Bu dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapacağı çalışmalar sonucunda refah payı uygulamasının olup olmayacağı ve tam oranı belli olacak. Milyonlarca vatandaş, bu kritik kararı heyecanla bekliyor.