Dehşet Otelinde 2 Gün! Darp, Tehdit, İşkence… Tek Mesajla Ölümden Döndü

Antalya’da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Recep İnce, bir süre önce iflas etti ve bankaya 772 bin lira borçlandı. İstanbul Taksim’de ‘Japon’ lakaplı bir kişi sosyal medya üzerinden Recep İnce’ye ulaşarak bankaya olan 772 bin lira icra borcunu kaldırabileceğini açıkladı. 100 bin lira karşılığında borcunun silineceğini düşünen Recep İnce 3 gün sonra Beyoğlu’ndaki buluşma adresine gitti.

OTELDE REHİN ALDILAR

Otele giden Recep İnce, odaya kilitlenerek elleri ayakları bağlanıp, ağzı bantlanarak 4 kişi tarafından darp edildi. Bir kişi de Recep İnce’nin boğazına dayayıp cep telefonunu gasbetti. İnce’yi tehdit eden şüpheliler, İnce’ye 200 bin lira göndermesini söyledi. Dehşeti yaşayan adam telefon ve banka şifrelerini şüphelilere verdi.

MESAJLA KURTULDU

Şüphelileri 10 bin lira göndereceğine ikna eden İnce, geri aldığı telefonundan eşine konum atıp 'Beni kaçırdılar, bu otele polis gönder' mesajını attı. Otele yapılan baskınla 4 şüpheli gözaltına alındı.

'Japon' lakaplı kişi gözaltılar sonrasında Recep İnce’yi arayarak 'Şikayetini geri çekmezsen aileni öldürürüz' diye tehdit etti.

SİLAHLI 4 KİŞİ BİRDEN SALDIRDI

Recep İnce yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:

Bana mesajlaşma uygulamasından 'Japon' diye biri ulaşıp 'İstanbul’a gel senin borcunu kapatalım' dedi. Benim daha önceden fabrikam vardı batırdım, 772 bin lira da icra borcum vardı. Banka hesaplarımın birinde de 1 milyon 300 bin lira, bir diğerinde ise 92 bin 500 lira param var. Ben bunlarla konuştuk 'Bizim otelimize gel, sana yardımcı olalım bu borcu ödeyelim. Sana da 200 - 300 bin lira veririz' dediler. Ben de 'Tamam' dedim geldim ve otelden içeriye girdim. İçeri girdiğim gibi kapıyı kilitlediler. Biri sopalı, biri bıçaklı biri de silahlı 4 kişi birden saldırdılar Sopalının adı Zaza imiş gerçek adı Onurmuş. Bunu ben daha sonradan öğrendim.

'BENİ ÖLDÜRECEKLERDİ'

İki gün boyunca beni dövdüler rehin tuttular, hiçbir şey yapamadım. Kimseye ulaşamadım elimde telefon yok. Sonra bana '200 bin lira para ver' dediler, sonra '160 bin lira ver' ardından da 'Parça parça ver' dediler. En sonunda da üstüme kapıyı kilitleyen Veysel, benden 10 bin lira para istedi. Bende para olmadığını söyleyip eşime ulaşmalarını söyledim. Eşimden 10 bin lira para istedi. Kendi telefonundan eşime hesap bilgisi attı ve ' 10 bin lira atarsan kocanı buradan kaçırırım' dedi. Halbuki ne kadar para atarsak atalım beni öldüreceklerdi. Bunların amacı benden para çalmaktı.

TUTUKLANDILAR

Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli, 'Yağma (gasp)', 'Kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan Recep İnce’nin poliste 10, şüphelilerin ise 14 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHA