Çocuklarımız Avrupa'nın En Yoksulu, 5 Çocuktan 1'i Okula Aç Gidiyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve OECD’nin son verileri, Türkiye’deki çocuk yoksulluğunun vahim boyutlara ulaştığını ortaya koydu. UNICEF’in “Çocuk Yoksulluğu” araştırmasına göre Türkiye, OECD ve AB ülkeleri arasında çocuk yoksulluğunda Kolombiya’dan sonra ikinci sırada yer aldı. OECD’nin 2024 “Hayat Nasıl?” raporuna göre ise Türkiye’deki 15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 20’si haftada en az bir gün, yeterli parası olmadığı için yemek yiyemiyor.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, artan çocuk yoksulluğu ve eğitimdeki eşitsizlikle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de 8 milyon 724 bin çocuğun yoksulluk ya da sosyal dışlanma riski altında olduğunu hatırlatan Demir, “Yoksulluğun yükünü en çok çocuklar çekiyor. Çocukların aç yattığı bir ülkede yer yerinden oynamalıydı. Ancak iktidar, vatandaşın değil kendi çıkarlarının peşinde” dedi.

Demir, iktidar milletvekillerinin okullarda çocuklara günde üç öğün yemek verilmesi yönündeki teklifleri reddetmesini de sert sözlerle eleştirdi. “Bu teklifin reddedilmesi bile tek başına utanç vericidir” ifadelerini kullandı.

'ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ YILLIK 1 MİLYONU AŞTI'

Demir, eğitim sisteminde yaşanan eşitsizliklere de dikkat çekti. Eğitimde özelleştirmenin bilinçli bir politika olduğunu söyleyen CHP’li vekil, “Devlet okulları kalitesizleştirildi, aileler çözümü özel okullarda aramak zorunda kaldı. Ancak özel okulların yıllık ücretleri 1 milyonu aştı. Bu sistemden sadece sermaye kazanıyor. Yoksul çocuklar ise niteliksiz eğitim ve ideolojik propagandalarla baş başa bırakılıyor” dedi.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLANMIYOR

Türkiye’nin anayasal bir sosyal hukuk devleti olduğunu hatırlatan Demir, mevcut iktidarın bu ilkelere uymadığını belirtti. “AKP döneminde Cumhuriyet’in temel değerleri göz ardı edildi. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmadı, tam tersine rant odaklı bir sistem kuruldu” diyerek hükümeti eleştirdi.

CHP’li Demir, çocukların açlıkla mücadele ettiği bir ülkede devletin asli görevinin, sosyal adaleti sağlamak ve eğitimde eşitliği temin etmek olduğunu vurguladı.