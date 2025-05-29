CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, 2025 yılının iktidar tarafından ‘Aile Yılı’ ilan edilmesine rağmen, halde aile kurmak isteyen gençleri, çocuk sahibi olan aileleri mağdur ettiğini söyledi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, “287 bin 518 başvuru yapıldı, 163 bin 295 ödeme aldı, 124 bin anne mağdur edildi” ifadelerini kullandı.

Doğum Destek Sistemi başvurularına 8 Nisan’da başlanırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 29 Nisan tarihinde “Bugün itibarıyla 287 bin 518 başvuru yapıldı” ifadelerini kullandı ve ödemelerin herhangi bir kriter gözetmeksinin annelerin hesabına aktarılacağını belirtmişti.

CHP’li Sarı, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada söz konusu politikayı eleştirdi. Sarı, Kurulu'nda yaptığı konuşmada AKP iktidarının aile politikalarını eleştirdi. CHP’li Sarı, “Doğurganlık hızımız da her geçen gün düşüyor. 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızı şu anda 1,48'lere kadar düşmüş durumda, evlenen gençlerimiz çocuk yapmaktan çekiniyor. Bugün bir bebeğin mama ve bez gibi temel ihtiyaçlarının maliyeti aylık 7 bin lira, çocuklara verilen yardım ise 1.500 lira, ne yazık ki hiçbir soruna çözüm olmuyor ve hiçbir kriter belirtmeksizin ailelerimize anne yardımı olarak yardım yapacağınızı beyan etmiştiniz; 287 bin 518 başvuru yapıldı, verilen sayı 163.295, 124 bin anne açıkta kaldı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi