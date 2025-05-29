Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Süreci İçin Net Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecinde hamdolsun sorun, sıkıntı görünmüyor. Gelişmeler güzel, olumlu istikamette devam ediyor” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Süreci İçin Net Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü münasebetiyle gittiği Azerbaycan'ın Laçın kentindeki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecinde hamdolsun sorun, sıkıntı görünmüyor. Gelişmeler güzel, olumlu istikamette devam ediyor. Birkaç çatlak sese rağmen, verilen mesajlar gayet makul, müspet ve yapıcı. Tabii her yeni aşamada umutlarımızla birlikte yükümüz de artmakta. Arkadaşlarımızın Suriye ile görüşmeleri de devam ediyor. Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz. Onlara fırsat vermeyeceğiz. Çünkü amacımız çok net. Bu amaç, Türkiye'ye yıllarca zaman kaybettiren, en değerli hazinemiz olan insanlarımızı yitirmemize neden olan, Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ süren bu terör sorunundan kurtulmaktır. Bunda bugüne kadar hiç almadığımız mesafeyi şu an itibarıyla katetmiş bulunuyoruz. İnşallah Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşacağız. Ne yapıyorsak, ülkemiz Türkiye için yapıyoruz. Ne yapıyorsak, milletimizin huzuru ve selameti için yapıyoruz. Milletimizi rahatsız edecek bir pazarlığın içinde asla olmayız. Biz milletimize güveniyoruz, biz kardeşliğin gücüne güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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