Öğretmen, 10 Yaşındaki Öğrencisine Dehşeti Yaşattı: Darp Raporu Alındı, Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yaşanan olay, kamuoyunda tepki çekti. Şerife Özden Başarı Ortaokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni A.K., 10 yaşındaki öğrencisine dehşeti yaşattı.

Olay, 27 Mayıs 2025 tarihinde Karşıyaka Mahallesi'ndeki okulda meydana geldi. Sınıf içinde yaşanan şiddet olayı, öğrencilerin gözü önünde gerçekleşti.

M.S., eve döndükten sonra yaşadıklarını ailesiyle paylaştı. Şiddet izlerinin vücudunda belirgin olması üzerine hastaneye götürülen öğrenciye darp raporu verildi.

Kamuoyunda infial yaratan olayla ilgili Şanlıurfa Valiliği de yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Mayıs 2025 tarihinde Karaköprü ilçesindeki Şerife Özden Başarı Ortaokulu'nda görevli bir öğretmen tarafından bir öğrencimizin darbedilmesi olayı üzerine, okul yönetimi tarafından durum tutanak altına alınmıştır. Söz konusu öğretmen hakkında adli işlem başlatılarak gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştır. Valiliğimiz tarafından yakından takip edilen olayla ilgili olarak müfettiş görevlendirilmiş, idari soruşturma başlatılmış ve ilgili öğretmen görevden uzaklaştırılmıştır."

Kaynak: DHA