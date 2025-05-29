Azerbaycan Federasyon Başkanı’nın Bıçaklanmasında Yeni Gelişme! 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya Kemer’de Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev'in bıçakla yaralandığı saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. 1'i Rusya'da olmak üzere 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin tanınmamak için kıyafet değiştirip, tıraş oldukları ortaya çıktı.

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Antalya’nın Kemer ilçesindeki IFMA U23 Elite Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası’nda Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev'in bıçaklanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada kimlikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Azerbaycan vatandaşı A.H. soruşturma kapsamında Kemer'de yakalanırken, diğer şüpheliler Özbekistan vatandaşları A.R., K.K., E.B. ile Azerbaycan vatandaşları M.İ.G., F.B. ve R.S. ise takibe alındı.

Azerbaycan Federasyon Başkanı’nın Bıçaklanmasında Yeni Gelişme! 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Resim : 1

KILIK DEĞİŞTİRMİŞLER

Şüphelilerin bazılarının kiraladıkları araçla olay yerinden kaçtığı, seyir halindeyken araç içerisinde kıyafet değiştirdikleri belirlendi. Göynük Mahallesi'nde bulunan durağa gelerek taksiye binen şüphelilerin, buradan Antalya Havalimanı'na gittiği tespit edildi. F.B. ve R.S.'nin de havalimanında bilet bulamadığı, görüntülerini değiştirmek için saç sakal tıraşı olduğu belirlendi.

Öte yandan hastanenin cerrahi servisinde yatan Musayev'in birkaç gün içinde taburcu edileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya’nın Kemer ilçesinde Atatürk Spor Salonu'ndaki IFMA U23 Elite Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası’na katılan Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev, dün 2 kez bıçaklanmıştı.

Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Araz Musayev, tedaviye alınmış, bilincinin açık olduğu ve ameliyat edildiği öğrenilmişti.

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Kaynak: DHA-İHA

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