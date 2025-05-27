Muslera'nın Yerine Icardi Geçecek! Okan Buruk'tan Flaş Karar
Galatasaray'da kaptan Muslera ile yolların ayrılacağı kesinleşirken, Uruguaylı file bekçisinin yerine kimin geçeceği belli oldu. Okan Buruk'un kaptanlık görevi için kararını verdiği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig ekibi Galatasaray’da şampiyonluk sevinci sürerken, takımdan ayrılacak iki isim netleşti. Kaptan Fernando Muslera ve Dries Mertens ile yolların ayrılacağı kesinleşirken, Muslera yerine kimin kaptan olacağı da belli oldu.
Teknik direktör Okan Buruk’un kaptanlık görevini takımın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi’ye vereceği iddia edildi. İkinci kaptan olarak ise Abdülkerim Bardakcı’nın düşünüldüğü öğrenildi.
Icardi ve Abdulkerim’in sahada olmadığı durumda ise kaptanlık pazubendinin Kaan Ayhan’a verileceği öğrenildi.
Sezon başında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi’nin sakatlığının tamamen iyileştiği ve sezon öncesi hazırlık kampına katılabilmek için özel bir programla çalıştığı belirtildi.