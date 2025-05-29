Galatasaray'da Veda Vakti... Muslera Kararını Gözyaşları İçinde Açıkladı!

Galatasaray'da 14 yıldır forma giyen kaptan Fernando Muslera'nın bir süredir takıma veda edeceği konuşuluyordu. Şampiyonluk gecesinde de ailesiyle birlikte duygusal anlar yaşayan Uruguaylı kaleci, geçtiğimiz günlerde duyurduğu basın toplantısını bugün gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ile birlikte açıklamalarda bulunan 39 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray'a veda ettiğini birinci ağızdan doğruladı.

Fernando Muslera, Galatasaray'a veda ettiğini resmen açıklayarak "Bu süreç içinde çok fazla konuşuldu. Yarın son maçıma çıkacağım. Gurur duyduğum 14 seneden sonra kazandığımız başarılar için herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray'a gelmek hayatımın en doğru kararıydı. Fatih Terim'e, Taffarel'e, beni buraya getiren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

'OKAN BURUK EN İYİ HOCA'

Başkan Dursun Özbek'in 14 yıllık emekleri için teşekkür ettiği Muslera, kendisinin de tüm takım arkadaşlarına, hocalarına ve Özbek'e teşekkür ettiğini vurgulayarak "Benim için başkandan ötesi, bir ağabey. Okan Buruk'a da çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en iyi hocası olduğunu gösterdi. Aynı zamanda futbol dışında vakit geçiren, ailesini ve arkadaşlarını benimle tanıştıran biri. Kötü günlerimde yanımda olan herkese teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

'GALATASARAY HEP BİR PARÇAM OLACAK'

Kendisine destek olan herkese minnettar olduğunu söyleyen Uruguaylı file bekçisi, "Kemerburgaz ve Florya'da çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. Unuttuğum insanlar varsa onlardan çok özür diliyorum. Bu seneki takım arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum, 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı hep birlikte kazandık. Gösterdikleri destek için yönetime teşekkür ediyorum. Futbolcu olarak Galatasaray dönemim kapanıyor olabilir ama hayatımın sonuna kadar Galatasaray bir parçam olacak" ifadelerini kullandı.

'OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Galatasaray'la ilgili Muslera ayrıca, "Buraya tek başıma geldim, ailemle dönüyorum. Geldiğim andan bugüne kadar, 14 sene boyunca taraftarlar sevgi ve saygı verdiler. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Dünyanın en büyük kulübünün taraftarlarısınız. Her zaman Galatasaray'ın yanında olun" dedi. Şimdilik emekli olmayacağını da belirten Muslera, "Başkanımla da konuştuk, futbolu bırakmıyorum. Oynamaya devam edeceğim. Memleketime yakın bir yerde devam edeceğim. Türkiye benim ikinci ülkem" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: AA