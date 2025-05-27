Galatasaray Duyurdu! Yunus Akgün'den Korkutan Haber

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak beşinci yıldızı takmaya hak kazanan ilk takım olan Galatasaray, sezonu Türkiye Kupası ile beraber çift kupayla tamamladı. Sezonun son maçı olan Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı kulüp, oyuncuları Yunus Akgün'ün sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Galatasaray'ın yaptığı yazılı açıklama, "Futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz olan Medicana’da, kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir" ifadelerine yer verildi.

'TEDAVİSİNE HIZLA BAŞLANDI'

Açıklamada Akgün için "Kulüp sağlık ekibimizin tedavisine hızlıca başladığı oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz" denildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 44 maça çıkan milli oyuncu Yunus Akgün, sezon boyunca tam 12 gol ve 14 asist kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi