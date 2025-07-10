CHP'li 134 Vekilden Ortak Açıklama, 'Saray Rejimine Ödün Vermeyeceğiz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’li belediye başkanları, siyasiler ve bürokratlara yönelik operasyonlar devam ediyor. Milletvekilleri hakkında fezleke Meclis’e getirilirken Genel Başkan Özgür Özel hakkında da soruşturmalar başlatıldı. CHP’nin TBMM’de bulunan 134 milletvekili operasyonlara yönelik ortak bir açıklama yaptı. Bir demokrasi krizinin yaşandığı belirtilen açıklamada “Saray rejimi, 19 Mart darbesiyle, doğrudan yurttaşın seçme ve seçilme hakkına darbe yapmıştır” dendi.

CHP’li 134 milletvekilinin imzası bulunan açıklamada “AKP’nin 23 yıllık iktidarının politikaları sonucunda, derin bir ekonomik krizle birlikte, bugün Türkiye’de derin bir demokrasi krizi yaşanıyor. Saray rejimi, 19 Mart darbesiyle, doğrudan yurttaşın seçme ve seçilme hakkına darbe yapmıştır. Bu darbe sadece belediye başkanlarımıza değil, o başkanları seçen milyonlarca yurttaşımızın iradesine, yani millet egemenliğine yapılmıştır” dendi.

‘SALDIRILAR CUMHURİYET’E VE DEMOKRASİYE YÖNELİK’

Sandık iradesine yönelik değerlendirmede bulunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Seçimle iktidarda kalmasının artık mümkün olmadığını, rıza üretemediğini anlayan Saray Rejimi, bu nedenle, seçmenin iradesini yargıyı araçsallaştırarak yok sayıyor; anayasa ve yasalar çiğneniyor, seçilmiş belediye başkanları hukuksuz bir biçimde gözaltına alınıyor ve hukuki gerekçeler olmaksızın tutuklanıyor. Bu saldırıların sadece Partimize yönelik değil, Cumhuriyet’imize, demokrasi geleneğimize ve kazanımlarımıza da yönelik olduğu ortadadır.”

TBMM Grubu üyesi milletvekillerimizin ortak açıklamasıdır. pic.twitter.com/Qxmalz9co4 — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) July 10, 2025

‘CHP VE CUMHURİYET MASA BAŞINDA KURULMADI’

Laiklik karşıtı provokasyonlara dikkat çekilen açıklamada “İktidarın laiklik karşıtı provokasyonlara ve Cumhuriyet’i darbe olarak niteleyen hadsizliklere yönelik sessizliği, bu durumun açık ikrarı niteliğindedir. Saray rejiminin Partimizin ön seçimle belirlenmiş Cumhurbaşkanı adayını ve seçilmiş belediye başkanlarını hukuksuz bir biçimde tutuklayarak ve Genel Başkanını tehdit ederek doğrudan hedef yapması, aslında, ülkemizi otoriter rejimden kurtararak demokratik rejime taşıyacak en güçlü kalenin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu açık olarak göstermektedir. Ne Cumhuriyetimiz ne Cumhuriyet Halk Partimiz masa başında kuruldu” ifadelerine yer verildi.

‘HALKIN İRADESİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ’

Açıklamada Kuvayi Milliye ruhuna denilerek şöyle dendi: “Cumhuriyet Halk Partisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin ve Kuvayımilliye’nin devamı olarak kurulmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisidir. Bizler, bağımsızlığı karakterinin özü yapmış bir geleneğin temsilcileriyiz. Cumhuriyet Halk Partisi, hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini, laikliği, çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi, toplumsal cinsiyet eşitliğini, sosyal devleti, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi ve insan onuruna uygun barışçıl ve hakça bir dünya düzeninin kurulmasını vazgeçilmez temel ilkeleri olarak kabul eder. Saray rejimine karşı, Cumhuriyet Halk Partisi‘ne ve demokrasiye saldırılar karşısında Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Grubu olarak dimdik ayaktayız, asla ödün vermeyeceğiz, geri adım atmayacağız; Genel Başkanımız Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun ve hukuksuz bir biçimde gözaltına alınan/tutuklanan seçilmiş tüm belediye başkanlarımızın yanındayız. Bu kirli düzene teslim olmayacağız! Halkın iradesine en güçlü bir biçimde sahip çıkacağız. Demokrasiyi ve adaleti tüm kurum ve kurullarıyla birlikte mutlaka tesis edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.”

Kaynak: Haber Merkezi