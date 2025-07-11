11 Temmuz 2025 Burç Yorumları

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Astrolojik olarak oldukça hareketli geçmesi beklenen 11 Temmuz, hem rahatlatıcı enerjiler hem de dikkat gerektiren etkiler barındırıyor. Özellikle sosyal etkinliklerin ve özel organizasyonların planlanması için uygun gibi görünse de, kontrolsüz adımlar tatsız sürprizlere neden olabilir. İşte burçlara özel uyarılar ve öneriler...

Koç (21 Mart - 19 Nisan)

İş görüşmesi veya önemli bir toplantınız varsa mümkünse erteleyin. Erteleme imkanı yoksa, daha rahat bir ortamda buluşmayı tercih edin. Resmi atmosfer yerine samimi diyaloglar size avantaj sağlayacaktır.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Fiziksel yük gerektiren işlerden uzak durmanızda fayda var. Bugün taşıma, ağır kaldırma veya yorucu sporlar, kas sakatlıklarına neden olabilir. Dinlenmek en iyi seçenek.

İkizler (21 Mayıs - 21 Haziran)

Duygusal dalgalanmalara açık bir gündesiniz. Ruh haliniz hızla değişebilir. Bu nedenle yakın çevrenizle gereksiz tartışmalara girmemeye çalışın; biraz mesafe size iyi gelecektir.

Yengeç (22 Haziran - 22 Temmuz)

Keyifsizlik sizi sararsa hemen moralinizi yükseltecek etkinliklere yönelin. Sevdiğiniz bir hobiye vakit ayırmak, kendinize iyi bakmak veya kısa süreli bir sessizlik, enerjinizi toparlamanıza yardımcı olabilir.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Bugün kariyer motivasyonunuz düşük olabilir. Bu durumda kendinizi işe zorlamaktansa, evde eksik kalan işlerle ilgilenin ya da ortam değiştirerek dinlenmeyi tercih edin.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Yeni fikirler zihninizi meşgul edebilir. Bu yaratıcı düşünceleri kaydetmek, gelecekte atacağınız adımlar için büyük kolaylık sağlayacaktır. Fikirlerinizi unutmayın, not alın.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Yeni bir işe başlamak için doğru gün değil. Hesapta olmayan aksilikler projeleri sekteye uğratabilir. Daha önce başlanan işleri tamamlamak ise bugün için en mantıklı yol olacak.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Beklediğiniz şeyin gerçekleşmesini istiyorsanız, inisiyatifi elinize almalısınız. Tatil planları ya da kişisel hedefler için başkalarının adım atmasını beklemek yerine kendiniz harekete geçin.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Yeni bir projeye başlamayı uzun süredir erteliyorsanız, bugün bunu yapmak için uygun bir fırsat yakalayabilirsiniz. Girişimleriniz düşündüğünüzden kolay ilerleyebilir.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Bugün duygularınıza hâkim olmanız oldukça önemli. İçinize attığınız şeyler aniden yüzeye çıkabilir ve istemediğiniz çıkışlara neden olabilir. Soğukkanlılıkla ilerleyin.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

İlişkilerini resmileştirmek isteyen Kova burçları için bugünün enerjisi destekleyici. Bu adımı atmak, uzun vadede huzurlu ve dengeli bir yaşamın kapısını aralayabilir.

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Kendinizi yorgun ve bitkin hissediyorsanız, vücudunuzun verdiği sinyalleri ciddiye alın. Acil olmayan işleri erteleyin ve mümkünse bugün sadece dinlenmeye odaklanın.

Kaynak: Haber Merkezi