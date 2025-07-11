Çikolatalarda 'Üst Düzey' Tehlike Alarmı! 'İçermez' Denilen Ürünlerde Tespit Edildi: Tümden Toplatılıyor
Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren kritik bir uyarı yayımlayarak süt alerjisi olan bireyler için hayati risk taşıyan çikolatalar hakkında acil geri çağırma kararı aldı. "Süt içermez" etiketi taşımasına rağmen ürünlerde süte rastlanması üzerine, en yüksek seviye olan Sınıf I risk uyarısı devreye sokuldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Geri çağırma, Pennsylvania merkezli Weaver Nut Company'nin üretimini yaptığı bazı yarı tatlı çikolatalarda etikette belirtilmeyen süt proteini bulunmasıyla başlatıldı. FDA’nın açıklamasına göre, bu durum özellikle süt alerjisi veya intoleransı olan kişiler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
Yetkililer, bu tür alerjik reaksiyonların basit döküntülerden nefes darlığına, hatta anafilaktik şoka kadar ilerleyebileceğini ve acil tıbbi müdahale gerektirebileceğini belirtiyor.
HANGİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILIYOR?
Tehlike altındaki çikolatalar, ülke genelinde çok sayıda zincir markette ve bağımsız satış noktasında yer aldı. Geri çağırma kapsamında yer alan ürünler şöyle:
Nonpareil Yarı Tatlı Çikolata (Noel Çekirdekli)
Ürün Kodu: 47518
Parti Numaraları: 204206, 204207, 204208, 204209, 204212, 224225
Geri çağrılan kasa sayısı: 849
Nonpareil Yarı Tatlı Çikolata (Beyaz Çekirdekli)
Ürün Kodu: D2645
Parti Numaraları: 204214-RL, 204215, 224221, 135216, 145210-1 ve diğerleri
Geri çağrılan kasa sayısı: 1760
ÜRÜNLERİ İADE EDİN VEYA ATIN UYARISI
FDA, özellikle süt alerjisi bulunan bireylerin bu ürünleri kesinlikle tüketmemesi gerektiğini vurguladı. Tüketicilere, ilgili ürünleri satın aldıkları mağazaya iade ederek geri ödeme talep etmeleri veya doğrudan çöpe atmaları önerildi.
ETİKETLERE KÖRÜ KÖRÜNE GÜVENMEYİN
Yetkililer, yaşanan bu olayın gıda ambalajlarındaki etiketlerin her zaman yeterli güvence sağlamayabileceğini gösterdiğini ifade etti. FDA, tüketicilerin yalnızca “süt içermez” ibaresine güvenmemeleri gerektiğini, ürün üzerindeki parti numaralarını kontrol etmelerinin hayati öneme sahip olduğunu bildirdi.