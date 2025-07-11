Çikolatalarda 'Üst Düzey' Tehlike Alarmı! 'İçermez' Denilen Ürünlerde Tespit Edildi: Tümden Toplatılıyor

Geri çağırma, Pennsylvania merkezli Weaver Nut Company'nin üretimini yaptığı bazı yarı tatlı çikolatalarda etikette belirtilmeyen süt proteini bulunmasıyla başlatıldı. FDA’nın açıklamasına göre, bu durum özellikle süt alerjisi veya intoleransı olan kişiler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Yetkililer, bu tür alerjik reaksiyonların basit döküntülerden nefes darlığına, hatta anafilaktik şoka kadar ilerleyebileceğini ve acil tıbbi müdahale gerektirebileceğini belirtiyor.