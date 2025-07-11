Kiralık Ev Arayanlar Dikkat! Kaporada Bunu Gözden Kaçıran Yandı: Dolandırıcıların Yeni Hedefi Oldu

Son dönemde hızla yayılan kapora dolandırıcılığı, hem uzun dönem konut kiralamak isteyenleri hem de tatil için kısa süreli ev arayanları hedef alıyor. Dolandırıcılar, gerçek dışı ilanlar aracılığıyla vatandaşlara ulaşarak çeşitli yöntemlerle ödeme almaya çalışıyor. Kiralık ev ya da yazlık görüntüsü verilen sahte portallar, özellikle yaz sezonunun başlamasıyla birlikte devreye giriyor.

Bu tür dolandırıcılıklar genellikle “ön ödeme karşılığında kiralama taahhüdü” üzerinden ilerliyor. Gerçekte var olmayan veya başkalarına ait mülkler için alıcıdan kaparo isteniyor, ardından dolandırıcı ortadan kayboluyor. Uzmanlar, bu yöntemin en çok emlak kiralamalarında ve tatil dönemi ilanlarında kullanıldığına dikkat çekiyor.