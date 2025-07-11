Kiralık Ev Arayanlar Dikkat! Kaporada Bunu Gözden Kaçıran Yandı: Dolandırıcıların Yeni Hedefi Oldu
İnternetten ev ya da tatil yeri kiralamak isteyen vatandaşlar için tehlike çanları çalıyor. Özellikle yaz aylarında artan sahte ilanlar ve dolandırıcılık vakaları, yüzlerce kişiyi mağdur ediyor. Uzmanlar, "Ön ödeme yapmadan önce mutlaka kontrol edin" uyarısında bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde hızla yayılan kapora dolandırıcılığı, hem uzun dönem konut kiralamak isteyenleri hem de tatil için kısa süreli ev arayanları hedef alıyor. Dolandırıcılar, gerçek dışı ilanlar aracılığıyla vatandaşlara ulaşarak çeşitli yöntemlerle ödeme almaya çalışıyor. Kiralık ev ya da yazlık görüntüsü verilen sahte portallar, özellikle yaz sezonunun başlamasıyla birlikte devreye giriyor.
Bu tür dolandırıcılıklar genellikle “ön ödeme karşılığında kiralama taahhüdü” üzerinden ilerliyor. Gerçekte var olmayan veya başkalarına ait mülkler için alıcıdan kaparo isteniyor, ardından dolandırıcı ortadan kayboluyor. Uzmanlar, bu yöntemin en çok emlak kiralamalarında ve tatil dönemi ilanlarında kullanıldığına dikkat çekiyor.
DOLANDIRICILARIN EN SIK KULLANDIĞI 3 YÖNTEM
Sahte ilan yöntemi
Dolandırıcılar, başka kişilere ait evlerin ya da hiç var olmayan mülklerin fotoğraflarını kullanarak cazip ilanlar hazırlıyor.
Baskı ile acele ettirme
“Bugün ödemezseniz ev başkasına gidecek” gibi sözlerle potansiyel kiracılar üzerinde psikolojik baskı kuruluyor.
Güven telkin eden sahte belgeler
Gerçek dışı emlakçı kimlikleri, çalıntı yetki belgeleri ya da sahte sosyal medya profilleriyle güven kazanmaya çalışıyorlar.
HEDEFTE KİMLER VAR?
Kapora dolandırıcıları, özellikle şu grupları hedef alıyor:
Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler ve tayin nedeniyle taşınacak memurlar,
Yaz sezonunda tatil için günlük veya haftalık ev arayan vatandaşlar,
Kısa süreli konaklama ihtiyacı olanlar.
NELERE DİKKAT ETMELİ?
Uzmanların önerdiği önlemler şöyle:
Evi mutlaka yerinde görmeden ödeme yapmayın.
İlan sahibinden tapu ya da yetki belgesi istemekten çekinmeyin.
Kurumsal emlak ofisleri ve güvenilir platformlar dışında işlem yapmayın.
Resmi sözleşme imzalanmadan kapora göndermeyin.