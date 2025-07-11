5 Kişiyi Sahte Dekontla Dolandırdı

Bursa’da ilan siteleri üzerinden cep telefonu satın alma bahanesiyle 5 kişiyi dolandıran şahıs tutuklandı. Şüpheli, sahte ve ileri tarihli banka dekontlarıyla 62 bin 500 TL değerinde telefon aldı. Polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan zanlı cezaevine gönderildi.

5 Kişiyi Sahte Dekontla Dolandırdı
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Bursa’da sosyal medya ve ilan siteleri üzerinden cep telefonu satışı yapan vatandaşları hedef alan bir dolandırıcı, sahte banka dekontlarıyla toplam 62 bin 500 TL değerinde telefon aldı. Şüpheli E.S.K., ileri tarihli ya da sahte banka transfer belgeleriyle 5 kişiyi dolandırdı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAHTE DEKONTLA DOLANDIRDI

Edinilen bilgiye göre 23 yaşındaki E.S.K., internet ilanları üzerinden cep telefonu satan kişilerle irtibata geçti. Görüştüğü vatandaşlarla kafelerde buluşan şüpheli, telefonları teslim aldıktan sonra parayı IBAN üzerinden gönderdiğini ancak “mesai saati dışında” olduğu için paranın hesaba ertesi gün geçeceğini iddia etti. Satıcılara sahte ya da ileri tarihli banka dekontları gönderen E.S.K., bu yöntemle kısa sürede 5 kişiden toplam 62 bin 500 TL değerinde telefon aldı. Satıcılar paranın hesaba geçmemesi üzerine durumdan şüphelenerek polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbarlar üzerine başlattığı çalışmada şüphelinin kimliğini tespit etti. Hakkında 8 ayrı suç kaydı bulunan E.S.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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