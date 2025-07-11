Yoğun Bakımda Tedavisi Devam Ediyordu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'a Tahliye Talebi

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan ve sağlık durumu cezaevinde kötüye gidince yoğun bakıma alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın avukatı açıklama yaptı. Çalık'ın hayati risk taşıdığını belirten avukat Koçhan "Hukuka ve vicdana uygun bir tahliye kararı verilmesini umuyoruz” dedi.

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Yoğun Bakımda Tedavisi Devam Ediyordu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'a Tahliye Talebi
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CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan ve sağlık durumu cezaevi şartlarında kötüye giden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın avukatı açıklama yaptı. Avukat Melih Koçhan, Çalık’ın güncel sağlık durumunu doğrudan mahkemeye aktaracaklarını ifade ederek "Hukuka ve vicdana uygun bir tahliye kararı verilmesini umuyoruz" dedi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Koçhan, müvekkilinin İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisinin sürdüğünü belirtti.

X hesabından yaptığı açıklamada Koçhan “Müvekkilimiz Sayın Mehmet Murat Çalık’ın İzmir eğitim ve araştırma Hastanesi’nin koroner yoğun bakım ünitesinde tedavisi halen devam etmektedir” bilgisini aktardı.

DURUŞMALARA AVUKATLARI KATILAMADA

Sağlık durumu nedeniyle tutukluluk incelemesi için yapılan duruşmaların SEGBİS aracılığıyla gerçekleştirildiğini aktaran Koçhan “Bugüne kadar gerçekleştirilen tutukluluk inceleme duruşmalarına, avukatları olarak bizler katılamadık; duruşmalar yalnızca müvekkilin hastaneden SEGBİS aracılığıyla bağlanması suretiyle gerçekleştirildi. Yarın (bugün) yapılacak tutukluluk incelemesine bu kez bizlerin de katılımı mümkün olursa, müvekkilimizin güncel sağlık durumu hakkında doğrudan bilgilendirme yaparak, yaşamsal riskleri yargı makamlarının takdirine sunmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tahliye kararı alınması gerektiğini belirten Koçhan “Tedavi sürecinin ciddiyeti ve cezaevi koşullarının yarattığı hayati tehlikeler göz önüne alındığında, hukuka ve vicdana uygun bir tahliye kararı verilmesini umuyoruz” dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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