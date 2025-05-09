Espressolab'den Boykot Çağrıları Sonrası Bir Hamle Daha! Hepsini Sıraya Koydu

CHP’nin boykot listesindeki ünlü kahve zinciri Espressolab, markası için boykot çağrısı yaptığı iddia edilen kişilere dava açtı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, haklarında açılan tazminat davalarını tepki göstererek duyurdu.

Esma Karayel Esma Karayel
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Espressolab'den Boykot Çağrıları Sonrası Bir Hamle Daha! Hepsini Sıraya Koydu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İBB soruşturması sonrasında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel bazı markalar için boykot çağrısı yapmıştı. Özel’in boykot çağrısına destek veren üniversite öğrencileri de 2 Nisan’da daha geniş çaplı bir ekonomik boykot düzenlemişti.

Espressolab'den Boykot Çağrıları Sonrası Bir Hamle Daha! Hepsini Sıraya Koydu - Resim : 1

Boykot listesinde yer alan ve geçen hafta hakkındaki tüm iddialara yönelik uzun bir açıklama yapan büyük kahve zinciri Espressolab, harekete geçti.

Espressolab’ın boykot çağrısı yaptığını iddia ettiği kişiler hakkında tazminat davası açmaya başladığı ortaya çıktı. Haklarında dava açılan bazı sosyal medya kullanıcıları, kendilerine gelen tebligatları paylaşarak Espressolab’ın dava açtığını duyurdu.

200 BİN TL’LİK DAVA AÇMIŞ

Daha önce 'Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde' etiketlerini tasarlayarak sosyal medyada dikkatleri üzerin çeken, ardından gözaltına alınması ile tanınan Mahir Akkoyun, X hesabından Espressolab’ın kendisine dava açtığını belirtti.

Mahir Akkoyun paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Espressolab bana 200 bin TL’lik maddi ve manevi tazminat davası açmış.

'TAZMİNAT İSTİYOR'

CHP Eski Milletvekili Hüseyin Aygün, davayı sosyal medya hesabından kendisine açılan davayı ‘Espressolab, 19 Mart sonrası sosyal medyada boykot çağrısı yaptığım için dava açtı. Tazminat istiyor’ sözleri ile duyurdu.

SESSİZLİĞİNİ BOZMUŞTU

Espressolab, geçen hafta ‘Espressolab olarak her zaman şeffaflığa ve samimiyete önem verdik. Bugüne kadar sessiz kalmamızın nedeni, hiçbir ilgimiz olmayan bir siyasi gündemin içine çekilmiş olmamızdı’ diyerek hakkındaki iddialara yanıt vermişti.

TEKELLEŞİYOR İDDİASINA YALANLAMA

Açıklamada “Espressolab üniversitelerde tekelleşiyor” iddialarına yanıt veren şirket, Türkiye'deki 209 üniversitenin yalnızca 17’sinde mağaza bulundurduklarını belirtmişti.

Espressolab, bu kampüslerde global kahve zincirlerinin de faal olduğunu ve mağaza sayılarının kendi markalarını aştığını ifade etmişti.

Ayrıca, tüm markalar gibi kendilerinin de eşit şartlarda yürütülen ihale süreçlerine katılarak mağaza açtığını belirtmişti.

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