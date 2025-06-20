Sakarya'da Sayılan Macunda İlaç Etken Maddesi

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Türkiye’nin en önemli problemleri arasında gıda güvenliği yer alırken, gıda sahtekarları bakanlığın operasyonlarına rağmen işbaşında olmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşların sağlığını ve canını tehlikeye atan gıdaları ve firmaları bir bir ifşa etmeye devam ederken, ‘taklit ve tağşiş yapılan gıdalar’ ve ‘sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar’ listeleri de her geçen gün genişliyor.

Son olarak Agroekolojik Orman Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Anonim Şirketi’nin ürettiği erkek hormonal macunda ilaç etken maddesi tespit edildi.

Sakarya Pamukova’daki firma için harekete geçildi.

Kaynak: Haber Merkezi