Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Net Mesajlar: 250 Bininci Afet Konutu Teslim Edildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada Azerbaycan Mahallesi'ne katkılarından dolayı Azerbaycan halkına ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkürlerini iletti. Erdoğan, "Açılışını yaptığımız Azerbaycan Mahallesi'ne katkılarından dolayı Azerbaycan ve İlham kardeşime sevgilerimi şükranlarımı iletiyorum.Bizim için özel bir tören için kendilerini ağırlamaktan bahtiyarlık duyuyoruz. Biz iki devleti tek yürek taşıyan evlatlarıyız" ifadelerini kullandı.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "12 bin 796’sı Maraş’ta olmak üzere 53 bin 735 canımızı toprağa verdik. Rabbim böyle bir acıyı tekrar yaşatmasın diyorum. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum. Yaşadığımız imtihan karşısında bir gün bile ümitsizliğe kapılmadık" diye konuştu.

Deprem konutlarında büyük bir ilerleme kaydedildiğini belirten Erdoğan, "Bugün itibarıyla projelerimizin hemen hemen yarısını tamamladık. Yıl sonuna kadar kalan eserlerimizi de tamamlayıp hak sahiplerine teslim edceğiz. İlham Aliyev’in öncülüğünde uzanan bu kardeşlik eli Maraş’ın bağrına kardeşlik mührünü vurmuştur. Emeği geçen her kardeşimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Açıklamalarında muhalefete de yüklenen Cumhurbaşkanı, "Biz hükümet olarak en kısa sürede asrın felaketinin şehirlerimizde açtığı yaraların telafi etmenin derdindeyiz. Seçim meydanlarında verdiğimiz sözleri burada da tutacağız" diyerek şunları söyledi:

"Gerçekten acınacak haldeler. Bizim pusulamız hiçbir zaman muhalefet olmadı. Onlar umutsuzluk yayacak, biz afetzede kardeşimizin kader arkadaşı olacağız. Onlar yapamazsınız diyecek, biz şehirlerimizi ayağa kaldıracağız. Onlar didişirken, kavga ederken, boş beleş günlerini geçirirken, biz Maraş’la birlikte tüm Türkiye’ye aşka hizmet edeceğiz"

Kaynak: Haber Merkezi