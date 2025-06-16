Abant'ta Mangal Yakmak Yasaklandı

Bolu'da yaz aylarında binlerce tatilcinin geldiği Abant Gölü Milli Parkı'nda mangal yakmak yasaklandı.

Abant'ta Mangal Yakmak Yasaklandı
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Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda orman yangınları nedeniyle alınan tedbirler kapsamında mangal yapmak yasaklandı.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bolu ili sınırları içerisinde bulunan tüm ormanlık alanlara girişler 01 Temmuz 2025- 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Orman ve Tabiat Parklarında, yer ateşi yakılmamak kaydıyla sadece saat 10.00-20.00 arasında ocak, barbekü, mangal, piknik tüpü ve semaver kullanılarak piknik yapılabilecektir. Abant Gölü Milli Parkı'nda ise sadece piknik tüpü kullanılabilecektir. Belirtilen yerler ve koşullar dışındaki ormanlık alanlarda her türlü ateşin yakılması, mangal, semaver, piknik tüpü, barbekü kullanılması yasaktır. Ormanlık alanlara yakın yerlerde orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddeler kullanılması yasaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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