Siirt’te Trajik Olay: Yaşlı Çift Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesi Beykent köyünde yaşayan Behice (77) ve Hüseyin Kilvan (80) çifti, evlerinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt’te Trajik Olay: Yaşlı Çift Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
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Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Beykent köyünde, yaz aylarını köydeki evlerinde geçiren Behice Kilvan (77) ve Hüseyin Kilvan (80) çifti, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay, çiftin yakınlarının kendilerinden haber alamayıp evlerine gitmesiyle ortaya çıktı. Çifti yerde hareketsiz bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Behice ve Hüseyin Kilvan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinde, çiftin elektrik akımına kapıldığı tespit edildi. Çiftin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Kurtalan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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