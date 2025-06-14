Elektrik Akımına Kapılmıştı: Ferdi Zeyrek'in Ölümüne İlişkin Soruşturmada 3 Şüpheli Tutuklandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Elektrik Akımına Kapılmıştı: Ferdi Zeyrek'in Ölümüne İlişkin Soruşturmada 3 Şüpheli Tutuklandı
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran akşamı evinin havuzundaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış, 9 Haziran'da yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada ihmal zinciri gözler önüne serildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı enerji odasının havuza olan mesafesinin yasal standartlara uygun inşa edilmediği, havuz ekipmanlarının ise teknik şartlara aykırı şekilde monte edildiği ortaya çıktı.

Elektrik Akımına Kapılmıştı: Ferdi Zeyrek'in Ölümüne İlişkin Soruşturmada 3 Şüpheli Tutuklandı - Resim : 1

Bu kapsamda; enerji odasının konumlandırılmasında sorumluluğu bulunduğu iddia edilen Z.M., havuz yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P., elektrik sistemlerinin standart dışı tasarım ve montajını yaptığı öne sürülen N.B. ile bilirkişi raporunda hatalı montaj yaptığı belirlenen H.İ. hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 4 kişiden Z.M., N.B. ve H.İ., "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheli M.Y.P. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İHMALLER ZİNCİRİ

Soruşturmaya yön veren bilirkişi raporunun ön bulguları, olayın ciddi bir teknik ihmaller silsilesinden kaynaklandığını gösterdi. Rapora göre; havuz motoru sökülerek yapılan testlerde ciddi montaj hataları tespit edildi. Özellikle pompa motoru ve havuzun elektrik tesisatını yapan kişilerin teknik kusurları bulunduğu vurgulandı.

Ayrıca, ana binadaki panoda bulunması gereken kaçak akım rölesinin olmaması da dikkat çekti. Rölenin neden yerinde olmadığı ve ne zaman çıkarıldığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

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Kaynak: AA

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