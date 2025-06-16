Gaziantep İslahiye’de Anız Yangını: 4 Saatte Kontrol Altına Alındı

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Gaziantep’in İslahiye ilçesi Fevzipaşa Mahallesi kırsalında, bugün saat 08.00 sıralarında bir tarlada anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, çevredeki tarım arazilerini tehdit etti. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 25 araçla yangına müdahale ederken, çevredeki çiftçiler de traktörleriyle destek verdi. Yoğun çabalar sonucunda yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarını, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan da yerinde takip etti.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA