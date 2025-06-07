Beşiktaş'ın Topbaşı Yapacağı Tarih Belli Oldu

Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıkları için 28 Haziran'da top başı yapacağı bildirildi.

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Beşiktaş'ın Topbaşı Yapacağı Tarih Belli Oldu
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Süper Lig ekibi Beşiktaş’ın yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı tarih belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, 28 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Hazırlıklarına bir süre tesislerinde devam edecek Beşiktaş, 4-18 Temmuz tarihlerinde ise Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında kamp yapacak.

Siyah-beyazlıların Avusturya kampındaki hazırlık maçlarının programı ise daha sonra belli olacak.

Kaynak: AA

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