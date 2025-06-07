Beşiktaş'ın Topbaşı Yapacağı Tarih Belli Oldu
Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıkları için 28 Haziran'da top başı yapacağı bildirildi.
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Süper Lig ekibi Beşiktaş’ın yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı tarih belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, 28 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
Hazırlıklarına bir süre tesislerinde devam edecek Beşiktaş, 4-18 Temmuz tarihlerinde ise Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında kamp yapacak.
Siyah-beyazlıların Avusturya kampındaki hazırlık maçlarının programı ise daha sonra belli olacak.
Kaynak: AA
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