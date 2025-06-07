Guardiola, Kulüpler Dünya Kupası İçin Heyecanlı

Manchester City teknik direktörü Josep Guardiola, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Guardiola, "Bizim için yeni bir turnuva ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Kupayı kazanmak güzel olurdu, bunu inkar edemeyiz" dedi.

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Guardiola, Kulüpler Dünya Kupası İçin Heyecanlı
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ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Manchester City teknik direktörü Josep Guardiola’yı heyecanlandırdı.

Guardiola, FIFA'nın internet sitesinde yer alan röportajında, "FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele etmek bizim için bir onur. Bu, son sezonlarda Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de iyi işler başardığımız anlamına geliyor. Bizim için yeni bir turnuva ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Kupayı kazanmak güzel olurdu, bunu inkar edemeyiz. Ancak aynı şeyi isteyen 31 takım daha var. Normalde bir turnuvaya başlarken, örneğin Premier Lig sezonuna başlarken 'Kazanacağız. Kazanmalısın' diye düşünmek istemem. Adım adım ilerlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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