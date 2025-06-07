Ergin Ataman'dan Çok Sert Açıklama: 'Geri Adım Atmadım, Atmam da'

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, son yaşananlara ilişkin sert bir açıklama yaptı. Ataman, "Hiç geri adım atmadım atmam da. Hem ülkeme hem kulübüme yaptığınız saygısızlığı maçtan sonra verdiğim röportajla dile getirdim. Benzer bir durumla karşılaşırsam hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm” dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Ergin Ataman'dan Çok Sert Açıklama: 'Geri Adım Atmadım, Atmam da'
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Yunanistan Basketbol Ligi final serisinin 1 Haziran’da Panathinaikos ile Olympiakos arasında oynanan ikinci maçta yaşananlar, komşunun gündemine otururken, Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman sosyal medyadan yazılı bir açıklamada bulundu.

Ataman, olayların ardından Yunanistan Spor Mahkemesi tarafından kınama ve 5 bin Euro para cezası almıştı.

Ataman konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bir kez daha geri adım atmayacağını vurguladı. Ataman, “Olympiacos B.C. genel menajerinin maç sonu beni hedef alan ve Olympiacos taraftarını bana karşı kışkırtan demecine cevabım şudur:

5 gün önce sahanızda organize bir şekilde maç boyu ülkeme karşı yapılan ırkçı küfür için bir özür bile dilemediniz. Dünkü maçtan bir gün önce federasyon binasına kurdurduğunuz spor mahkemesiyle; 30 yıllık kariyerimde yaşamadığım şekilde sorgulandım, suçlandım ve ceza aldım. Üstelik burada sadece üç Olympiacos B.C. avukatının iddialarıyla muhatap oldum. Hiç geri adım atmadım atmam da. Hem ülkeme hem kulübüme yaptığınız saygısızlığı maçtan sonra verdiğim röportajla dile getirdim. Benzer bir durumla karşılaşırsam hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm” ifadelerini kullandı.

Ataman, sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

“Her ne kadar, spor tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir cüretkar uygulamayla karşı karşıya kalsam da Yunan makamlarına olan saygım nedeniyle orada bulundum. Maçlar kazanılır veya kaybedilir ancak spor ahlakından nasibini almamış sizlerin, taraftarınız ve sporcularınızın davranışı, Avrupa spor tarihine bir kara leke olarak geçmiştir.

Son olarak yaptığın açıklamada ‘Ormandan canlı çıktık’ demişsin. Hiç kimse, üzerine basarak tekrar söylüyorum hiç kimse, Avrupa’nın en modern basketbol salonu olan OAKA’ya ‘Orman’; takımını desteklemeye gelen ve gurur duyduğum 20 bin Panathinaikos taraftarına da ‘Hayvan’ imasında bulunamaz. Bu konuyla ilgili seni bir kez daha uyarmayacağım.

Suçluluğunuzu sebeplerini başka yerlerde değil; spora yakışmayan kendi davranışlarınızda arayın.”

Panathinaikos ve Olympiakos Arasında Oynanan Final Serisi İkinci Maçında Fatura Ergin Ataman'a KesildiPanathinaikos ve Olympiakos Arasında Oynanan Final Serisi İkinci Maçında Fatura Ergin Ataman'a KesildiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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