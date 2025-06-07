Nefes Kesen Maçta Zafer Bizim! Hande Baladın Yıldızlaştı, Filenin Sultanları Polonya'yı Devirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Filenin Sultanları, ilk ayağı Çin’de düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’ndeki üçüncü maçında zorlu rakibi Polonya’yı 3-2’lik skorla mağlup etti. Setlerde skor dağılımı, 25-21 , 18-25 , 25-23 , 22-25 , 15-7 oldu.

Bir gidip bir gelen maç adeta nefes keserken, millilerde en skorer isim 22 sayıyla Hande Baladın oldu. Hande’yi 19 sayı ile Alexia Carutasu, 1 sayı ilse Yaprak Erkek takip etti. Deniz Uyanık da 10 sayılık bir katkı verdi.

Milli Takımımız bu galibiyetle maç fazlasıyla, Voleybol Milletler Ligi’nde ikinci sıraya yerleşti.

FİLE ÖNÜNE DUVAR ÖRDÜK

Sultanlar, filenin önüne de adeta duvar ördü. Polonya karşısında tam 11 blok yapan Filenin Sultanları’nda Deniz Uyanık 5 blokla yıldızlaştı. Onu, 2’şer blokla Hande Baladın ve Aslı Kalaç takip etti.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk haftanın son maçında yarın ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.

Milletler Ligi'nin ilk haftasında mücadele edecek olan kadrosunun açıklanmasının ardından, kadroda Melissa Vargas, Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt gibi isimleri göremeyen voleybolseverler şoke olmuştu.

Ancak, A Milli Takım'da birçoğu ilk kez mücadele eden isimler gösterdikleri performansla endişeleri boşa çıkardı.

Kaynak: Haber Merkezi