Nefes Kesen Maçta Zafer Bizim! Hande Baladın Yıldızlaştı, Filenin Sultanları Polonya'yı Devirdi

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nin Çin'de düzenlenen ilk ayağının üçüncü maçında, Polonya'yı 3-2 mağlup etti. Hande Baladın karşılaşmada 22 sayıyla yıldızlaştı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Son Güncelleme:
Nefes Kesen Maçta Zafer Bizim! Hande Baladın Yıldızlaştı, Filenin Sultanları Polonya'yı Devirdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Filenin Sultanları, ilk ayağı Çin’de düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’ndeki üçüncü maçında zorlu rakibi Polonya’yı 3-2’lik skorla mağlup etti. Setlerde skor dağılımı, 25-21 , 18-25 , 25-23 , 22-25 , 15-7 oldu.

Bir gidip bir gelen maç adeta nefes keserken, millilerde en skorer isim 22 sayıyla Hande Baladın oldu. Hande’yi 19 sayı ile Alexia Carutasu, 1 sayı ilse Yaprak Erkek takip etti. Deniz Uyanık da 10 sayılık bir katkı verdi.

Milli Takımımız bu galibiyetle maç fazlasıyla, Voleybol Milletler Ligi’nde ikinci sıraya yerleşti.

FİLE ÖNÜNE DUVAR ÖRDÜK

Sultanlar, filenin önüne de adeta duvar ördü. Polonya karşısında tam 11 blok yapan Filenin Sultanları’nda Deniz Uyanık 5 blokla yıldızlaştı. Onu, 2’şer blokla Hande Baladın ve Aslı Kalaç takip etti.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk haftanın son maçında yarın ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.

Milletler Ligi'nin ilk haftasında mücadele edecek olan kadrosunun açıklanmasının ardından, kadroda Melissa Vargas, Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt gibi isimleri göremeyen voleybolseverler şoke olmuştu.

Ancak, A Milli Takım'da birçoğu ilk kez mücadele eden isimler gösterdikleri performansla endişeleri boşa çıkardı.

Filenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'nde 2'de 2! Taylan'ı Set Vermeden DevirdiFilenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'nde 2'de 2! Taylan'ı Set Vermeden DevirdiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Filenin Sultanları Voleybol
Son Güncelleme:
İşte Osimhen'in Yeni Takımı İşte Osimhen'in Yeni Takımı
Kurban Etinde Sessiz Tehlike! En Büyük Hata Ortaya Çıktı, Meğer Bunu Yapmak Zehirliyormuş Kurban Etinde Sessiz Tehlike! En Büyük Hata Ortaya Çıktı, Meğer Bunu Yapmak Zehirliyormuş
Panathinaikos ve Olympiakos Arasında Oynanan Final Serisi İkinci Maçında Fatura Ergin Ataman'a Kesildi Fatura Ergin Ataman'a Kesildi
2025 Yılında Aşure Günü Ne Zaman Kutlanacak? 2025 Yılında Aşure Günü Ne Zaman Kutlanacak?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Bu 34 İlinin Başına Talih Kuşu Kondu! TOKİ'den Dev Kampanya, 200 Bin Lirası Olan Ev Sahibi Olacak Türkiye'nin Bu 34 İlinin Başına Talih Kuşu Kondu! TOKİ'den Dev Kampanya
Ne Gram Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Son 13 Yılın Zirvesine Çıktı, Her Gün Yüzde 4 Artıyor! Alan Köşeyi Dönüyor Ne Gram Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Son 13 Yılın Zirvesine Çıktı, Her Gün Yüzde 4 Artıyor!
BYD'nin Fiyat İndirimi Hamlesi Hükümeti Çıldırttı BYD'nin Fiyat İndirimi Hamlesi Hükümeti Çıldırttı
İnşaat Devi Darboğaza Girdi! Dev Projeler Yarıda Kaldı, Binlerce Kişi Mağdur Oldu İnşaat Devi Darboğaza Girdi! Dev Projeler Yarıda Kaldı, Binlerce Kişi Mağdur Oldu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Elektrik Çarptı: Durumu Ağır Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Elektrik Akımına Kapıldı