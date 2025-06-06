Filenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'nde 2'de 2! Taylan'ı Set Vermeden Devirdi

Filenin Sultanları 2025 FIVB Milletler Ligi ikinci maçında Tayland'ı 3-0 yenerek, ikinci galibiyetini aldı. Filenin Sultanları, üçüncü maçta Polonya ile karşılaşacak.

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Filenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'nde 2'de 2! Taylan'ı Set Vermeden Devirdi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’nde Tayland ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, 3-0’lık galibiyetle turnuvada 2’de 2 yapmış oldu.

Sultanlar, Çin’in başkenti Pekin’de oynanan turnuvanın ilk ayağında üçüncü maçını Polonya’ya karşı oynayacak.

Filenin Sultanları'nın geniş kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay (VakıfBank), Elif Şahin (Eczacıbaşı Dynavit), Buse Ünal (Bahçelievler Bld.), Sıla Çalışkan (VakıfBank), Dilay Özdemir (Beşiktaş)

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas (Fenerbahçe Medicana), Ebrar Karakurt (Lokomotiv Kaliningrad), Tutku Burcu Yüzgenç (Incheon Heungkuk Life Pink Spiders), Defne Başyolcu (Aydın BBSK), Alexia Carutasu (Galatasaray Daikin)

Smaçörler: Meliha Diken (Fenerbahçe Medicana), Hande Baladın (Eczacıbaşı Dynavit), Saliha Şahin (Beşiktaş), İlkin Aydın (Galatasaray Daikin), Derya Cebecioğlu (VakıfBank), Yaprak Erkek (Eczacıbaşı Dynavit), Ege Melisa Bükmen (Nilüfer Bld.), Ayşe Çürük (Kuzeyboru)

Orta Oyuncular: Zehra Güneş (VakıfBank), Ayçin Akyol (Galatasaray Daikin), Aslı Kalaç (Fenerbahçe Medicana), Deniz Uyanık (VakıfBank), Yasemin Güveli (Galatasaray Daikin), Sinead Jack Kısal (Eczacıbaşı Dynavit), Berka Buse Özden (Aydın BBSK), Bahar Akbay (VakıfBank)

Liberolar: Simge Aköz (Eczacıbaşı Dynavit), Ayça Aykaç Altıntaş (VakıfBank), Gizem Örge (Fenerbahçe Medicana), Eylül Akarçeşme Yatgın (Galatasaray Daikin)

Filenin Sultanları Şoke EttiFilenin Sultanları Şoke EttiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı
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