Filenin Sultanları Şoke Etti

Filenin Sultanları'nın 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında sahaya mücadele edecek kadrosu açıklandı. Kadroda, Melissa Vargas, Zehra Güneş gibi isimleri izlemek isteyenler voleybolseverler şoke oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı
Son Güncelleme:
Filenin Sultanları Şoke Etti - Resim: 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2025 Voleybol Milletler Ligi’nin Çin’de düzenlenecek ilk haftasının kadrosu açıklandı. Kadroda, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş gibi yıldızları izlemek isteyen voleybol seferler şoke oldu.

1 8
Filenin Sultanları Şoke Etti - Resim: 2

4 Haziran’da başlayacak maçlar öncesinde takımların kadroları netleşti. Filenin Sultanları’nın oynayacağı maç programı da şöyle oldu:

2 8
Filenin Sultanları Şoke Etti - Resim: 3

4 Haziran 2025
TSİ 06.30 Fransa-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

3 8
Filenin Sultanları Şoke Etti - Resim: 4

5 Haziran 2025
TSİ 14.30 Türkiye-Tayland (TRT Spor Yıldız)

4 8
Filenin Sultanları Şoke Etti - Resim: 5

7 Haziran 2025
TSİ 10.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)

5 8
Filenin Sultanları Şoke Etti - Resim: 6

8 Haziran 2025
TSİ 14.30 Çin-Türkiye (TRT Spor)

6 8
Filenin Sultanları Şoke Etti - Resim: 7

Filenin Sultanları’nın turnuvanın ilk ayağında mücadele edeceği kadro ise şöyle oldu:

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazı: Alexia Carutasu

7 8
Filenin Sultanları Şoke Etti - Resim: 8

Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta Oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

8 8