Filenin Sultanları Şoke Etti
Filenin Sultanları'nın 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında sahaya mücadele edecek kadrosu açıklandı. Kadroda, Melissa Vargas, Zehra Güneş gibi isimleri izlemek isteyenler voleybolseverler şoke oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2025 Voleybol Milletler Ligi’nin Çin’de düzenlenecek ilk haftasının kadrosu açıklandı. Kadroda, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş gibi yıldızları izlemek isteyen voleybol seferler şoke oldu.
4 Haziran’da başlayacak maçlar öncesinde takımların kadroları netleşti. Filenin Sultanları’nın oynayacağı maç programı da şöyle oldu:
4 Haziran 2025
TSİ 06.30 Fransa-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
5 Haziran 2025
TSİ 14.30 Türkiye-Tayland (TRT Spor Yıldız)
7 Haziran 2025
TSİ 10.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)
8 Haziran 2025
TSİ 14.30 Çin-Türkiye (TRT Spor)
Filenin Sultanları’nın turnuvanın ilk ayağında mücadele edeceği kadro ise şöyle oldu:
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazı: Alexia Carutasu
Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta Oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç
Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın