A Milli Takım, Yarın ABD ile Özel Maçta Karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, özel maç kapsamında yarın TSİ 22.40’ta Pratt & Whitney Stadyumu’nda Amerika Birleşik Devletleri ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma TV8 ve Exxen platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi, Panama Futbol Federasyonu’ndan hakem Fernando Moron yönetecek. Milliler, ABD’deki kampını 11 Haziran Çarşamba günü Meksika ile oynanacak ikinci özel maçla sürdürecek.

BEŞİNCİ RANDEVU

Türkiye ile ABD, şimdiye dek 4 kez karşılaştı; bunlardan biri resmi, üçü ise özel maçtı. Bu müsabakalarda ay-yıldızlı ekip bir kez galip gelirken, ABD sahadan iki kez zaferle ayrıldı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Toplamda 4 maçta Türkiye 5 gol atarken, ABD 6 gol kaydetti. İki takımın son buluşması 1 Haziran 2014’te özel maçta gerçekleşti ve bu mücadeleyi ABD 2-1 kazandı.

MİLLİLERİN 640. MAÇI

A Milli Takım, bugüne kadar 354’ü resmi, 285’i özel olmak üzere toplam 639 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu mücadelelerde 1’i hükmen olmak üzere 250 galibiyet elde etti, 239 kez mağlup oldu ve 150 kez berabere kaldı. Türkiye, toplamda 876 gol atarken, kalesinde 913 gol gördü.

MONTELLA’NIN 22. MAÇI

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ay-yıldızlılar, bugüne kadar 16’sı resmi 5’i özel olmak üzere 21 maç oynadı. Montella idaresindeki takım, bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Yarınki maç, Montella’nın Türkiye teknik direktörü olarak 22. maçı olacak.

HAKEM KADROSU

ABD-Türkiye mücadelesinde hakemlik görevini Panama’dan Fernando Moron üstlenecek. Moron’un yardımcıları ise aynı ülkeden Andres Vargas ve Alejandro Camarena olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Dominik Cumhuriyeti’nden Randy Encarnacion.

KADRODA SAKATLIKLAR VAR

Aday kadroya çağrılan Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, Salih Özcan ve Mustafa Hekimoğlu, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Teknik direktör Montella’nın belirlediği güncel kadro şu isimlerden oluşuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer

Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın,

