A Millilerin Rakibi Yunanistan

A Milli Kadın Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup son maçında Yunanistan'ın karşısına çıkacak.

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A Millilerin Rakibi Yunanistan

A Milli Kadın Futbol Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçında yarın Yunanistan ile kozlarını paylaşacak.

Theodoros Vardinogiannis Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Maika Vanderstichel düdük çalacak.

Ay-yıldızlı takım, grubunda oynadığı son karşılaşmada konuk ettiği İrlanda Cumhuriyeti'ne 2-1 mağlup oldu.

B Ligi 2. Grup'ta oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan milliler, topladığı 3 puanla 3. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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