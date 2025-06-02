A Millilerin Rakibi Yunanistan
A Milli Kadın Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup son maçında Yunanistan'ın karşısına çıkacak.
A Milli Kadın Futbol Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçında yarın Yunanistan ile kozlarını paylaşacak.
Theodoros Vardinogiannis Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Maika Vanderstichel düdük çalacak.
Ay-yıldızlı takım, grubunda oynadığı son karşılaşmada konuk ettiği İrlanda Cumhuriyeti'ne 2-1 mağlup oldu.
B Ligi 2. Grup'ta oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan milliler, topladığı 3 puanla 3. sırada yer alıyor.
Kaynak: AA
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