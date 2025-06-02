Anadolu Efes Yeni Transferini Duyurdu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes Bursaspor Yörsan'dan Sarper David Mutaf'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Anadolu Efes Yeni Transferini Duyurdu

Anadolu Efes, yeni transferini resmen duyurdu. Bursaspor Yörsan forması giyen 22 yaşındaki milli basketbolcu Sarper David Mutaf transfer edildi.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasına göre guard-forvet pozisyonunda görev yapan oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe Beko altyapısında yetişen David Mutaf, 2018 yılında Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı ile üçüncülük kürsüsüne çıktı. 2022-23 sezonunda İspanyol ekibi Gran Canaria ile Eurocup'ta şampiyonluk sevinci yaşayan genç oyuncu, 2023-24 sezonunun başında Bursaspor Yörsan'a transfer oldu.

Kaynak: AA

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