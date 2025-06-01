A Milli Takım’ın ABD Kampı Yarın Başlıyor

Milliler, bugün saat 16.00 itibarıyla TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk antrenman ise yarın saat 16.45’te gerçekleştirilecek. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak.

İstanbul'daki çalışmanın ardından ay-yıldızlı ekip, saat 23.00’te Türk Hava Yolları’na ait tarifeli uçuşla ABD’nin Boston kentine gidecek. 6 Haziran’a kadar kamp çalışmalarını burada sürdürecek olan milliler, ardından Hartford’a geçerek ABD ile oynanacak özel maç için hazırlıklarına devam edecek. 8 Haziran’da ise Meksika karşılaşması için Kuzey Carolina'ya seyahat edecek.

ABD KAMPINDA İKİ HAZIRLIK KARŞILAŞMASI

Eylül ayında başlayacak Dünya Kupası Elemeleri öncesinde hazırlıklarını sürdüren Türkiye, ABD kampı sırasında iki özel maç yapacak. İlk sınav, 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD’ye karşı verilecek. Connecticut eyaletinin East Hartford kentindeki Pratt & Whitney Stadı’nda oynanacak mücadele, TSİ 22.40’ta başlayacak.

İkinci özel karşılaşma ise 11 Haziran Çarşamba günü Meksika ile yapılacak. Chapel Hill kentinde, Kenan Stadı'nda oynanacak bu maç, TSİ 04.00'te başlayacak. Bu maç, Türkiye ile Meksika’nın A milli seviyedeki ilk karşılaşması olacak.

MONTELLA’DAN 29 KİŞİLİK ADAY KADRO

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın açıkladığı 29 kişilik geniş kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Hücum: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın







Kaynak: AA