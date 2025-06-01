Fenerbahçe'nin Stadında Yenileme ve Tadilat Çalışmaları Başladı

Yapılan açıklamaya göre, Maraton ve Fenerium tribünlerinde yer alan toplam 9 bin koltuk değiştirilecek. Bu süreçte, mevcut koltukların söküm işlemleri tamamlandıktan sonra tribün zeminlerinde iyileştirme çalışmaları yapılacak ve gerekli bölgelerde tadilat gerçekleştirilecek.

Koltuk yenileme sürecinin 15 Temmuz’a kadar bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: DHA