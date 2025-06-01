Manchester United, Matheus Cunha’yı Kadrosuna Kattı

Transfer, kulübün resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Yapılan açıklamada anlaşmanın mali detaylarına yer verilmedi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre ise Manchester United, 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde yer alan 62,5 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini devreye sokarak transferi gerçekleştirdi. Cunha’nın İngiliz devine 5 yıllık bir sözleşme ile imza attığı öne sürüldü.

2023 yılında Atletico Madrid’den Wolverhampton’a geçen Cunha, bu sezon çıktığı 36 karşılaşmada 17 kez fileleri havalandırarak dikkat çekici bir performans sergilemişti.

Kaynak: AA