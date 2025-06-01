Paris'te 'Şampiyonluk' Kaosu! Bir Çocuk Öldü, Yüzden Fazla Kişi Gözaltında

PSG’nin Şampiyonlar Ligi finalindeki tarihi zaferi sonrasında Paris sokakları karıştı. Birçok araç ateşe verilip şiddet olayları yaşanırken, 17 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Polis 427 kişiyi gözaltına aldı.

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Fransız kulübü Paris Saint-Germain'in (PSG), dün akşam Inter Milan karşısında 5-0’lık rekor bir galibiyet elde ederek kulüp tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Dün gecenin bir kutlama ve eğlence gecesi olasmı gerekirken, Fransa’nın başkenti Paris sokakları birbirine girdi, pek çok şiddet olayı yaşandı.

Almanya'nın Münih kentinde oynanan final maçı sonrası Paris'te 48 bin kişi karşılaşmayı kulübün final gecesi için dev bir taraftar alanına dönüştürülen ve sahanın ortasına dev ekranlar yerleştirilen Parc de Princes stadyumunda izledi.

Paris'te 'Şampiyonluk' Kaosu! Bir Çocuk Öldü, Yüzden Fazla Kişi Gözaltında - Resim : 1

POLİS GAZ SIKTI, ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ

Taraftar grupları arasındaki çıkan çatışmalar nedeniyle polis, Parc des Princes yakınlarında 427 kişiyi gözaltına aldı. Kutlamaların sabaha kadar sürmesi beklenen şehirde polis, şiddet gösteren taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Şehrin birçok noktasında sokaklarda ateşe verilen araçlar ve bisikletlere ait görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Paris'te 'Şampiyonluk' Kaosu! Bir Çocuk Öldü, Yüzden Fazla Kişi Gözaltında - Resim : 2

Fransız polisinin henüz karşılaşma devam ederken taşkınlık yapan taraftar gruplarına müdahale ettiği, bazı taraftarların da polise şişe ve havai fişek attıkları görüldü.

Paris'te 'Şampiyonluk' Kaosu! Bir Çocuk Öldü, Yüzden Fazla Kişi Gözaltında - Resim : 3

17 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLDÜ

Landes vilayetine bağlı Dax'taki kutlamalar sırasında bıçaklanan 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Grenoble kentinde ise bir sürücünün, aracının kontrolünü kaybederek yayaların arasına dalması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralanırken, başkent Paris'teki kutlamalarda da en az 9 polis yaralandı.

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Kaynak: AA-İHA

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