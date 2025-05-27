Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

Süper Lig’de şampiyonluk ipini Fenerbahçe’nin önünde göğüsleyen Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi’ne gelecek sezon direkt katılmaya hak kazandı. Sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak katılacak 29 muhtemel rakibi de belli oldu.

Kura çekiminin ardından lig aşamasında Galatasaray, 8 takımla karşı karşıya gelecek ve her torbadan ikişer takımla eşleşerek son 16 mücadelesi verecek.

Galatasaray’ın muhtemel rakipleri ise şöyle oldu:

İngiltere: Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea, Newcastle United

İspanya: Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Athletic Bilbao

Almanya: Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt

Fransa: PSG, Marsilya, Monaco

İtalya: Inter, Napoli, Atalanta, Juventus

Portekiz: Sporting

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi 28 Ağustos’ta yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi