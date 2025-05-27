Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 29 muhtemel rakibi belli oldu. Kura çekimi ise 28 Ağustos'ta yapılacak.
Süper Lig’de şampiyonluk ipini Fenerbahçe’nin önünde göğüsleyen Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi’ne gelecek sezon direkt katılmaya hak kazandı. Sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak katılacak 29 muhtemel rakibi de belli oldu.
Kura çekiminin ardından lig aşamasında Galatasaray, 8 takımla karşı karşıya gelecek ve her torbadan ikişer takımla eşleşerek son 16 mücadelesi verecek.
Galatasaray’ın muhtemel rakipleri ise şöyle oldu:
İngiltere: Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea, Newcastle United
İspanya: Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Athletic Bilbao
Almanya: Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt
Fransa: PSG, Marsilya, Monaco
İtalya: Inter, Napoli, Atalanta, Juventus
Portekiz: Sporting
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi 28 Ağustos’ta yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi